Burkina Faso. Ritrovate fosse comuni, l’esercito sotto accusa

Human right watch: a Dijbo 180 vittime di esecuzioni sommarie

(DIRE) Roma, 8 Lug. – Sarebbero state vittime di esecuzioni sommarie da parte dell’esercito le oltre 180 persone i cui corpi sono stati ritrovati in una fossa comune nel nord del Burkina Faso. A sostenerlo l’organizzazione non governativa statunitense Human Rights Watch (Hrw), secondo la quale ci sono “prove” che attestano gli omicidi da parte dei militari di Ouagadougou. Il ministro della Difesa Moumina Cheriff Sy ha detto che saranno avviate indagini e ha ipotizzato in un’intervista con la stampa locale che i responsabili potrebbero essere miliziani che avevano rubato divise a militari. La zona in cui e’ avvenuto il ritrovamento, nei pressi della citta’ settentrionale di Djibo, e’ da mesi teatro di scontri tra gruppi armati di matrice jihadista e l’esercito burkinabe’. (Est/ Dire) 10:53