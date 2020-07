Gelmini (FI) si batte per risorse a fondo perduto anche per professionisti

(DIRE) Roma, 8 Lug. – “Forza Italia ha presentato molti emendamenti al decreto rilancio per includere i professionisti e le professioni in generale, ordinistiche e non, nell’accesso alle risorse a fondo perduto. Purtroppo da parte del governo c’e’ stata una chiusura totale, perche’ di fatto c’e’ un atteggiamento ostile nei confronti delle partite Iva, delle libere professioni come delle piccole e medie imprese”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine della manifestazione dei professionisti organizzata oggi in piazza Montecitorio. “Gli 80 miliardi – lo scostamento di bilancio votato anche da noi per dare ristoro all’economia – non stanno funzionando, finora non sono stati finalizzati al rilancio del Paese e alla crescita. Noi riteniamo, invece, che le professioni debbano essere protagoniste della ripartenza, che ci debba essere un ecosistema favorevole a chi rischia in proprio e a chi intraprende Forza Italia continuera’ a battersi, anche in vista del prossimo scostamento di bilancio, affinche’ l’accesso alle risorse a fondo perduto sia consentito anche per i professionisti”. (Vid/ Dire) 17:57