Genova. Iniziata la stesura dell’asfalto sul nuovo ponte

(DIRE) Genova, 8 Lug. – Nel giorno in cui arriva la notizia su chi lo gestira’, il nuovo ponte di Genova sta per assumere il suo aspetto finale. Sono iniziate questa mattina, infatti, le operazioni di stesura del primo strato di asfalto, un tappeto spesso circa sette centimetri, tecnicamente ‘binder’, che viene steso con un rullo sulla soletta e il materiale impermeabilizzante applicato nei giorni scorsi. Una volta completata la posa, che avviene dal centro del ponte verso le estremita’, verra’ stesso un secondo “strato di usura” dello spesso di quattro centimetri. Secondo l’ultimo cronoprogramma annunciato dal sindaco e commissario Marco Bucci, il ponte dovrebbe essere pronto il 29 luglio e l’inaugurazione dovrebbe avvenire sabato 1 agosto. “Con noi la Liguria non si ferma- commenta su Facebook il presidente della giunta regionale, Giovanni Toti- sul nuovo ponte di Genova e’ iniziata la stesura del primo strato di asfalto. Un passo alla volta, lavorando senza sosta, gli obiettivi si raggiungono. Per la Liguria tanti fatti e poche chiacchiere”. (Sid/ Dire) 15:27