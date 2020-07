Messina. Importunava la gente in strada. Polizia denuncia parcheggiatore abusivo

Trasferito in carcere perché già destinatario di ordine di carcerazione

I poliziotti delle Volanti lo hanno sottoposto a controllo Lunedì scorso nel piazzale antistante la stazione ferroviaria a seguito di alcune segnalazioni di cittadini che lamentavano di essere stati importunati da un uomo che si presentava come <parcheggiatore> e pretendeva del denaro. Rintracciato e sottoposto a controllo, il cittadino di nazionalità tunisina ha dapprima fornito false generalità e ha poi opposto resistenza e aggredito i poliziotti. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. E’ stato pertanto denunciato per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni e minacce. I successivi accertamenti sulla sua identità hanno evidenziato che l’uomo, con numerosi precedenti di polizia, era destinatario di un ordine di carcerazione. E’ stato, pertanto, trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Messina/articolo/11845f0596120bd26720085950