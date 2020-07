Milano: la Polizia di Stato arresta rapinatore turco

Ieri pomeriggio gli agenti delle volanti del Commissariato Sempione hanno arrestato un cittadino turco di 50 anni per rapina in via Pietro da Cemmo. La vittima, mentre si trovava a bordo della sua auto, è stata avvicinata da 3 persone che, dopo averlo strattonato, si sono impossessati del suo telefono cellulare. I poliziotti, grazie alla descrizione dei rapinatori, sono riusciti a rintracciare uno dei tre trovandolo in possesso del cellulare rubato.

