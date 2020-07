R.D. Congo. Ex signori della guerra tra i mediatori dell’Ituri

Il comitato selezionato dall’esecutivo guidato da Felix Tshisekedi e’ composto da combattenti coinvolti del conflitto tra le comunita’ dei contadini Lendu e gli allevatori Hema che, tra il 1999 e il 2007, nella regione causarono oltre 50.000 morti.

Le tensioni tra i due gruppi stanno alimentando nuovi scontri, ripresi circa tre anni fa. Nella regione di Ituri, miliziani e capi fazione che presero parte al precedente conflitto sono stati ritenuti gli unici in grado di risolvere le tensioni di questa fase.

Tra loro figurano anche Mathieu Ngudjolo e Germain Katanga, ritenuti responsabili di alcune delle atrocita’ commesse durante il conflitto. Se il primo e’ stato pero’ assolto dalle accuse, Katanga e’ stato condannato per crimini contro l’umanita’ e di guerra in relazione all’uccisione di circa 200 persone in un attacco a un villaggio nel 2003. Soprannominato Simba, gia’ alla guida della Force de resistance patriotique d’Ituri (Frpi), l’ex combattente ha da poco finito di scontare dieci anni di prigione in Olanda e in Congo. (Est/ Dire) 18:00