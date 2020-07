Reggio Calabria, Falcomatà: “Scagliola tra gli insigniti della stella al merito sportivo, orgoglio per la nostra Città Metropolitana”

“Desidero complimentarmi con Antonello Scagliola, Presidente regionale del Comitato Paralimpico della Calabria che nei giorni scorsi, assieme ad altri sportivi e tecnici calabresi, è stato insignito della stella al merito sportivo da parte del Coni, nel suo caso conferita direttamente dalle mani del Presidente nazionale del Cip Luca Pancalli”. È quanto afferma in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“Le stelle e le palme al merito sportivo, ricevute quest’anno dagli atleti, dai tecnici e dai dirigenti sportivi calabresi, arricchiscono il nutrito palmares acquisito negli anni dalla nostra regione e dalla nostra Città Metropolitana, segno dell’attenzione e della grande considerazione che le massime istituzioni sportive nazionali nutrono verso il nostro territorio”.

“Un ringraziamento dunque ad Antonello Scagliola, alla grande famiglia del Comitato Italiano Paralimpico e del Coni calabrese, che sotto la guida di un altro reggino doc, il Presidente Condipodero, ha raggiunto in questi anni una lunga serie di brillanti risultati. Credo che l’intera comunità reggina debba rivolgere il suo plauso a tutti gli insigniti di quest’anno, che hanno dimostrato, ancora una volta, l’enorme lavoro e la grande passione che anima ogni giorno il percorso condiviso dall’intero mondo sportivo calabrese. Purtroppo le limitazioni imposte dalle normative anticovid non hanno consentito, al momento, lo svolgersi delle cerimonie di conferimento delle benemerenze sportive del Coni e del Cip, ma spero di poter presto stringere la mano a tutti gli insigniti, ringraziandoli uno per uno, per la passione con la quale lavorano ogni giorno portando alto il nome della nostra città a livello nazionale ed internazionale”.