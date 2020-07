Reggio Calabria. “Sport in Piazza” dell’ASI, idea vincente per fare attività fisica all’aperto

Intelligente iniziativa dell’ASI di Reggio Calabria che alle terrazze della Luna Ribelle, noto locale della movida reggina, ha iniziato un intenso programma di allenamenti per il periodo post lockdown, “aggirando” così la limitazione imposta per le attività sportive al chiuso. L’ASI con “Sport in Piazza”, questo il nome dell’iniziativa, ha dato la possibilità a tutti coloro che praticano sport di potersi continuare ad allenare in sicurezza ed in base ai protocolli legati alle norme anti covid. Chi aderisce a Sport in Piazza dell’ASI ha l’opportunità di fare attività sportiva all’aria aperta, seguito da giovani professionisti e davanti ad uno scenario incantevole quale è lo Stretto di Messina. Il Presidente regionale ASI Giuseppe Melissi. ci ha così descritto l’idea: “In un periodo come questo in cui c è tanto bisogno di socialità avendo vissuto un lungo periodo di isolamento, che ci ha anche indotto ad una forzata sedentarietà lo sport rappresenta piú che mai un mezzo per il benessere. Il tutto da conciliare con la sicurezza, ASI si è attivata dando vita ad una nuova iniziativa dopo “ASI sport in casa” per consentire a tutti di svolgere attività fisica coniugando così le esigenze di mobilità a quelle ancora fondamentali di distanziamento consentendo l’attività fisica nella massima sicurezza. Ecco come è nata ASI “Sport in Piazza”. Possiamo dire, continua Melissi, che questo periodo caratterizzato dalla presenza del covid non ci ha fermati nella nostro continuo lavoro di promozione dell attività sportiva che oggi più che mai rappresenta un mezzo di evasione e di ripresa della vita”. In un momento molto delicato per la vita cittadina che vede Reggio Calabria impoverita di molte attrattive e ridimensionata negli svaghi, l’idea di Sport in Piazza si è rivelata un’intuizione vincente da parte dello staff dell’ASI locale.

