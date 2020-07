12:16 – “Ci sono 8 milioni di cartelle esattoriali pronte all’invio dall’Agenzia delle entrate che ti chiedono fai la media 100 euro – dice in una trasmissione radiofonica Matteo Salvini, leader della Lega, favorevole ad un condono fiscale tombale con lo scopo di far ripartire l’economia Italiana -, ma quei 100 euro rischiano di essere la mazzata decisiva per famiglie e imprese. Allora io Stato ti chiedo il 20% e tu torni a vivere. O ricostruisci così o non riparti più”. (Cit. TGCOM 24)

SM