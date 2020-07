Turismo Sardegna. Solinas: Prezzo traghetti, questa estate -30%

(DIRE) Cagliari, 8 Lug. – “Abbiamo riunito gli armatori per affrontare il tema del caro tariffe, per cercare di trovare delle soluzioni che presentino al mercato una Sardegna raggiungibile. Soprattutto nel periodo estivo tutte le compagnie aumentano in maniera significativa il numero di rotte da e per l’isola, e quindi c’e’ una capacita’ di trasporto sulle navi importante: al momento abbiamo verificato come, salvo alcune date particolari, in media si stia cercando di tenere le tariffe piu’ basse del 30% rispetto ai prezzi della stagione precedente. Si potranno incentivare in questo modo gli arrivi”. Cosi’ il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, durante l’audizione di oggi, in videoconferenza, davanti alla commissione Trasporti della Camera per la discussione sullo stato dei trasporti e della mobilita’ dell’isola. (Api/ Dire)