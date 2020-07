DL Rilancio. Bernini (FI): Presto decreti attuativi, e chi ci crede…

(DIRE) Roma, 9 Lug. – “Il sottosegretario Fraccaro ha garantito che il governo e’ al lavoro sui decreti attuativi del decreto Rilancio che saranno ‘presto disponibili’. E chi ci crede, visto che l’80 per cento di quelli precedenti sono ancora da attuare, e che per il Rilancio ne sono previsti addirittura 148? L’unica vera semplificazione del governo Conte e’ stata la surrettizia menomazione delle prerogative parlamentari, ma i risultati sono in tutta evidenza disastrosi. La formula ‘salvo intese’ non ha fatto altro che delegare alle burocrazie ministeriali le funzioni che il governo non e’ in grado di svolgere a causa delle sue contraddizioni politiche. Per cui quello di Fraccaro e’ solo uno dei tanti annunci destinati ad essere smentiti dalla realta’”. Cosi’ la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Pol/ Dire) 18:55