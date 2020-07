Saludecio (Rn). Un arresto per detenzione di stupefacenti

Comando Provinciale di Rimini – Saludecio (Rn) , 09/07/2020 12:49

Il giorno 08 Luglio 2020, nel tardo pomeriggio, in Saludecio (Rn), i militari della Tenenza Carabinieri di Cattolica hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un cittadino albanese residente in quel comune, pregiudicato. I militari, nel corso di una preordinata attività di osservazione, controllo e pedinamento finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione del domicilio dell’indagato, rinvenendo nove grammi di “cocaina” già suddivisa in dosi nonché idoneo materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di euro 400,00, provento della pregressa attività illecita. Il soggetto, pertanto, è stato tradotto presso il Tribunale di Rimini per la celebrazione del rito direttissimo.