Viabilità. Scontro sull’autostrada Palermo-Catania, muore una donna

Traffico bloccato tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna

(DIRE) Palermo, 9 Lug. – Incidente mortale sulla A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna: un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati in un tratto a doppio senso di circolazione per via di un cantiere sulla carreggiata opposta e una donna ha perso la vita nell’impatto. Il traffico in questo momento e’ bloccato. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale di Catenanuova e i vigili del fuoco, oltre al personale del 118 e dell’Anas per la gestione della viabilita’. (Sac/Dire) 18:09