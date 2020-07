Coronavirus: 276 nuovi casi, 12 i morti

Quattro regioni a zero contagi: Sicilia, Valle D’Aosta, Molise, Basilicata

(DIRE) Roma, 10 Lug. – Sono 276 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore per un totale di 242.639. Ieri sono stati 229. Questi i dati registrati oggi dal ministero della Salute. 12 le persone morte, stesso numero registrato ieri, per un totale di 34.938 morti da inizio epidemia. Gli attualmente positivi scendono di ulteriori 31 unita’ per un totale di 13.428 di cui 12.519 in isolamento domiciliare, 65 (-4) nelle terapie intensive e 844 ricoverati con sintomi (-27). In totale i dimessi/guariti a oggi sono 194.273 (+295), i tamponi fatti sono 47.953 (52.552 ieri). Rispetto a ieri quattro regioni sono senza nuovi casi rispetto a ieri: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. (Rai/ Dire) 18:50