La Spezia, Operazione Safe breathing: Sequestrate oltre 240mila mascherine non conformi destinate agli ospedali

Comando Provinciale La Spezia

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di La Spezia, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli della Spezia, hanno eseguito un’importante operazione di sequestro di un rilevante quantitativo di mascherine destinate al servizio sanitario pubblico. Dopo una mirata analisi dei flussi di merci, attraverso documenti e banche dati, effettuata dal Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane della Spezia, il personale della Guardia di Finanza e delle Dogane ha effettuato un accesso presso una società importatrice di Santo Stefano Magra (SP) che aveva ottenuto un contratto di fornitura dall’Azienda Ospedaliera di Parma per la consegna – in diversi lotti – di 1.100.000 mascherine di tipo chirurgico e FFP2. Gli approfondimenti hanno fatto emergere che tutte le mascherine, sia di tipo chirurgico che filtranti di tipo FFP2, importate dalla Società verificata, risultavano non conformi alle normative attualmente vigenti, rispettivamente dettate dalla Direttiva CEE n. 93/42 per i D.M. e dal Regolamento UE n. 425/2016 per i DPI.

All’atto della dichiarazione doganale l’importatore aveva presentato certificati di conformità rilasciati da enti non autorizzati: i prodotti oggetto di importazione non potevano quindi essere immessi nell’Unione Europea, non rispettando i requisiti di sicurezza e esponendo cosi ad un serio pericolo di contagio gli utilizzatori, costituiti in gran parte da operatori sanitari. Si è così pervenuti al sequestro preventivo delle mascherine giacenti presso il deposito dell’importatore, nonché di quelle già consegnate all’Ospedale di Parma e all’Ospedale della Spezia, che le aveva ricevute nel periodo di emergenza dal nosocomio emiliano. Va detto che il sistema di controllo degli ospedali interessati aveva individuato in tempo la non conformità delle mascherine, che quindi non sono mai state distribuite al personale sanitario. Nel corso dell’operazione, sono state inoltre individuate e sottoposte a sequestro circa 120.000 mascherine, presso il Cargo Village dell’Aeroporto di Pisa, facenti parti dello stesso appalto e pronte ad essere destinate all’Ospedale di Parma.

Nel complesso, l’operazione ha portato al sequestro di un totale di 241.216 mascherine, di cui 80.000 chirurgiche e 161.216 FFP2, non conformi e quindi non utilizzabili nel territorio dell’Unione Europea. Quest’operazione evidenza l’importanza della collaborazione tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza nei controlli finalizzati alla verifica della sicurezza dei prodotti, specie in questo periodo di emergenza Covid-19, in cui vari soggetti si sono dedicati all’importazione di prodotti sanitari, talvolta senza possedere le adeguate competenze necessarie a valutare la conformità dei prodotti.