Banda di rapinatori a “conduzione familiare” arrestata dalla Squadra Mobile di Ostuni (Br)

Nella tarda serata di ieri sono stati tratti in arresto: C.M, nato a Brindisi il (carcere); M.I., nata a Brindisi il (carcere); C.G., nato ad Ostuni il(arresti domiciliari); E.S., nata a Brindisi il (arresti domiciliari). I quattro sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare perché gravemente indiziati di aver preso parte alle rapine occorse in data 29 Maggio e 5 Giugno u.s., ai danni dei distributori di carburante “IP” ed “ESSO”, ubicati sulla SS. 379 all’altezza di Villanova di Ostuni (Br).

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Brindisi/articolo/23375f099f3a87f9e851607790