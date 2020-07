Messina. Arrestato 72enne. Resistenza e violenza a P.U. i reati contestati

Gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un messinese di 72 anni. L’uomo si è reso responsabile dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono al 9 Luglio scorso, quando il settantaduenne nel corso di una perquisizione domiciliare, in palese stato di agitazione e con un atteggiamento insofferente, ha ostacolato l’attività di polizia giudiziaria, tentando di disfarsi di un involucro gettandolo nel water e spintonando con forza un operatore di polizia.

L’involucro prontamente recuperato conteneva della sostanza stupefacente che al successivo esame del narcotest è risultata essere un derivato di anfetamine. Nell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di denaro pari a 260 euro ritenuta provento di attività illecita. La perquisizione estesa all’autovettura di proprietà ha permesso ancora di rinvenire e sequestrare un coltello con lama di cm 13 ed una mazza di legno. Pertanto, l’uomo è stato arrestato e ristretto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che successivamente ha convalidato l’arresto.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Messina/articolo/11825f09793475d41157904822