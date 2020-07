Milano. Evade dai domiciliari per spacciare droga: arrestato dalla Polizia

Ieri sera gli agenti della volante, mentre transitavano in via Tracia a Milano, hanno riconosciuto un cittadino marocchino di 33 anni uscire dalla propria abitazione, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. I Poliziotti hanno visto l’uomo incontrare una persona e successivamente hanno assistito alla cessione di una dose di stupefacente. Gli agenti della volante, dopo aver perquisito l’abitazione e rinvenuto tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi, hanno arrestato l’uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per evasione.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11905f09a8c9f208b740177264