Roma. Inaugurata la nuova illuminazione artistica del Pantheon

Roma – “La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha inaugurato ieri sera la nuova illuminazione artistica del Pantheon. Alla presenza della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sono intervenuti alla cerimonia la Presidente di ACEA Michaela Castelli e l’Amministratore Delegato, Giuseppe Gola, l’Arciprete Rettore del Capitolo dei Canonici della Basilica di S. Maria ad Martyres Monsignor Daniele Micheletti, la Soprintendente Speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Roma Daniela Porro, la Direttrice Musei Statali della citta’ di Roma Edith Gabrielli, il Direttore del Pantheon Luca Mercuri”. E’ quanto si legge in una nota di Acea e del Comune di Roma.

“L’evento- si legge- e’ stato aperto dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che ha omaggiato il maestro Ennio Morricone eseguendo alcune delle sue piu’ celebri composizioni e dalla Banda della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il progetto di illuminazione artistica, nato dalla collaborazione tra Roma Capitale – Dipartimento Simu e ACEA, e’ stato realizzato dalla multiutility con l’utilizzo di 150 luci a LED di ultima generazione (per una potenza complessiva di 7500 W) che hanno sostituito le vecchie apparecchiature, minimizzando l’impatto estetico dei proiettori, migliorando l’effetto cromatico dell’illuminazione d’accento e riducendo i consumi energetici”.

“Il nuovo impianto- si legge ancora- con l’uso di tecnologie innovative e sostenibili, valorizza uno dei monumenti simbolo di Roma e al tempo stesso offre una panoramica notturna del tutto nuova dell’intera piazza del Pantheon. È stato previsto, inoltre, un sistema di controllo che permette di gestire tutte le luci dell’impianto. L’intervento e’ stato eseguito nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza Speciale di Roma e della Sovrintendenza Capitolina”.

“Con la nuova illuminazione artistica del Pantheon- afferma la Sindaca di Roma Virginia Raggi- inseriamo un altro prezioso tassello nel percorso di valorizzazione dei luoghi di cultura e d’arte della citta’. Con questo nuovo impianto che utilizza lampade a LED di ultima generazione, esaltiamo anche di notte l’imponenza e il fascino di uno dei monumenti simbolo di Roma, visitato ogni anno da milioni di persone provenienti da tutto il mondo. Un intervento frutto di un lavoro di squadra che ha coniugato innovazione e tutela delle caratteristiche storiche di questo splendido e suggestivo angolo nel cuore del centro storico. Uno degli obiettivi dei progetti di luce artistica, inoltre, e’ quello di dare impulso e rilanciare il settore turistico in questa delicata fase ripartendo dalla bellezza del nostro immenso patrimonio monumentale”.

“L’intervento di illuminazione artistica del Pantheon- ha aggiunto la Presidente di ACEA Michaela Castelli – si inserisce nell’ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Capitale che portiamo avanti da tempo con convinzione e dedizione delle nostre persone.

Con questi interventi ACEA, inoltre, intende rafforzare il suo legame con la citta’ dove e’ nata oltre un secolo fa”.

“È un privilegio per ACEA – ha detto anche l’Amministratore Delegato Giuseppe Gola – aver rinnovato l’illuminazione del Pantheon, un monumento tra i piu’ antichi al mondo e di cosi’ grande importanza nella storia di Roma e nel panorama storico-artistico internazionale. La tecnologia LED coniuga la migliore resa cromatica alla sostenibilita’ grazie alla notevole riduzione del consumo energetico, mentre i proiettori di ultima generazione, con un minimo impatto estetico, aumentano la precisione delle ottiche che esaltano le caratteristiche architettoniche del monumento. L’efficienza operativa del nuovo impianto e’, inoltre, garantita da un sistema di controllo e gestione delle luci digitale che permette di ottenere diversi scenari luminosi e interventi manutentivi tempestivi”.

“La nuova sensibilita’ che le nostre amministrazioni hanno per la luce e’ senz’altro un segno di attenzione, decoro e cura del passato e dei suoi monumenti piu’ belli e ammirati. La migliore valorizzazione e’ quello che ci vuole per dare piu’ forza alla nostra attivita’ di tutela”, ha poi fatto sapere la Soprintendente Speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Roma Daniela Porro.

“Il Pantheon- ha concluso Edith Gabrielli, a capo della Direzione Musei Statali della citta’ di Roma- e’ uno dei principali monumenti classici giunti fino a nostri giorni e, insieme, un’importante basilica del culto cattolico e il luogo di sepoltura dei primi due re d’Italia, e’ uno dei siti culturali piu’ visitati del nostro Paese. Il nuovo progetto di illuminazione, frutto di una larga e bella intesa tra vari soggetti istituzionali, contribuira’ a migliorare la fruizione del monumento, sottolineando durante le ore notturne il suo ruolo nel tessuto urbanistico di Roma”.

Tra gli interventi piu’ recenti realizzati da Roma Capitale e da Gruppo ACEA, ricordiamo l’illuminazione artistica di Santa Maria in Trastevere, del Borgo di Ostia Antica, di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore, della Cupola del Tempio maggiore e di Piazza del Campidoglio.

