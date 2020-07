Tragico incidente sulla SS18 nel tratto Vibo-Pizzo. Muore 19enne

23.00 – Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 22.00 sulla Strada Statale 18 (Tirrena Inferiore) nel tratto Vibo Valentia – Pizzo Calabro. Purtroppo ci sarebbe una vittima, la strada è stata interrotta per i rilievi del caso, sul posto i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Traffico scorre molto lentamente. Coinvolta nell’incidente stradale un’utilitaria, pare una Panda ed una moto ancora da ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, nel quale ha avuto la peggio un giovane centauro.