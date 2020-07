Arezzo: Polizia arresta clandestino in possesso di diverse dosi di droga

Nella notta di ieri, 11 Luglio, la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Crimine e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, su indicazione della Sala Operativa veniva inviata in via Antonio Nardi poiché erano state segnalate su linea di emergenza 113 insistenti grida e urla, presumibilmente di un uomo, provenienti da un appartamento sito in detta via. Arrivati sul posto, gli operatori della Polizia di stato riuscivano ad individuare l’abitazione indicata, all’interno della quale trovavano un uomo verosimilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, estremamente agitato e che continuava ad urlare insistentemente.

Gli operatori intervenuti riuscivano a calmare l’uomo e portarlo presso gli uffici della Questura di Arezzo per procedere a tutti gli accertamenti del caso. Dagli stessi si poteva apprendere che l’uomo di origine tunisina aveva diversi precedenti penali ed era clandestino, poiché irregolare sul territorio nazionale; inoltre lo stesso era stato già colpito da una misura di divieto di ritorno in Arezzo.

L’attività di polizia espletata dalla Squadra Volante permetteva di rinvenire nella camera da letto del soggetto, e più precisamente sulla testata del letto, della polvere che in seguito alle analisi esperite risultava essere eroina. Venivano, altresì, addosso all’uomo, sapientemente occultati all’interno delle scarpe, 10g di sostanza stupefacente in parte del tipo eroina ed in parte del tipo cocaina, tutta confezionata in singole dosi atte alla vendita. Veniva anche rinvenuto e sequestrato il materiale e la strumentazione utilizzata per la realizzazione di dette dosi: un bilancino di precisione e oggettistica per confezionamento. Per questi motivi il soggetto veniva tratta in arresto. Nella mattinata odierna si è svolto il giudizio di convalida al cui esito positivo lo straniero è stato sottoposto ad obbligo di firma in attesa del processo.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Arezzo/articolo/11025f0aa4cf39589671709192