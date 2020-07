Coronavirus. Bernini (FI): Governo affronti vere emergenze

(DIRE) Roma, 12 Lug. – “Conte dovrebbe leggere con molta attenzione gli autorevoli interventi apparsi sui giornali di stamani, che bocciano senza mezzi termini l’ipotesi di prolungare lo stato d’emergenza. Mancano infatti del tutto i presupposti per la proroga, visto che non esiste una condizione attuale di emergenza, ed esistono leggi ordinarie, come quella sulla Protezione civile, che consentono al governo di intervenire con immediatezza in caso di una seconda ondata di contagi che peraltro viene fortunatamente esclusa da molti virologi. Il principio di precauzione per noi è sacrosanto, ma non se viene usato a fini politici per allungare la vita a un governo che dovrebbe ora concentrarsi- e non lo sta facendo – su altre emergenze: quella economica, a cui la prospettiva di nuove restrizioni sta dando la risposta più sbagliata possibile, e quella migratoria che sta suscitando grande allarme tra i cittadini perche’ rischia di creare nuovi focolai di contagio vanificando cosi’ i sacrifici fatti in questi mesi dagli italiani”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Sor/ Dire) 16:09 12-07-20