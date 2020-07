Migranti. Ravetto (FI): Governo sigilli confini per paesi non sicuri

(DIRE) Roma, 12 Lug. – “L’evoluzione ancora incerta della pandemia da Covid 19, soprattutto in quei Paesi da cui muovono ingenti flussi migratori diretti verso le coste italiane, impone che la questione relativa alla gestione dell’immigrazione ritorni centrale sia nell’agenda del governo che in UE. Il combinato disposto tra l’aumento degli sbarchi in Italia e il numero di immigrati positivi al coronavirus rischia di rappresentare un mix esplosivo, di provocare un’imponente seconda ondata che va a tutti i costi scongiurata. Giusta la levata di scudi dei governatori del Sud, Santelli e Musumeci in testa. L’esecutivo, invece di perdere tempo sul depotenziamento dei decreti sicurezza, si attivi immediatamente per sigillare i nostri confini nei confronti dei Paesi che non possono dare garanzie sulla salute dei propri cittadini. Fino a qualche mese fa mezzo mondo ha chiuso le porte in faccia agli italiani, adesso che nel nostro Paese la pandemia si sta affievolendo, tocca a noi difenderci”. Cosi’, in una nota, la deputata e responsabile del dipartimento Immigrazione di Forza Italia, Laura Ravetto. (Com/Sor/ Dire) 18:27 12-07-20