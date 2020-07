Milano. Spaccia droga in auto: arrestato 21enne

La notte scorsa, in via San Venerio a Milano, la volante del Commissariato Mecenate ha controllato un’auto parcheggiata in strada con a bordo tre persone. All’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto alcune dosi di stupefacente e un bilancino di precisione nella disponibilità del conducente, un italiano di 21 anni. Successivamente, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione del ragazzo e hanno rinvenuto e sequestrato 56 grammi di marijuana e 16 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11905f0ae40c53ead939745598