Pensioni. Salvini: PD rivuole la Fornero? Così Berlinguer inorridirebbe

(DIRE) Roma, 12 Lug. – “Il viceministro dell’Economia annuncia che Quota 100 non verrà rinnovata, guarda caso come chiesto dall’Europa. Il PD che ha nostalgia della Fornero è un insulto a milioni di italiani e farebbe inorridire Enrico Berlinguer, di cui ricordo una dichiarazione: ‘I pensionati sanno che la nostra avanzata può garantire la soddisfazione della loro aspirazione che non è quella di ricevere elemosine, ma aver diritto a una vecchiaia serena’. Ora però a difendere il diritto alla pensione c’e’ la Lega e non la sinistra, e quando torneremo al governo non solo confermeremo Quota 100 ma faremo anche Quota 41. L’Italia e gli italiani meritano rispetto: faremo battaglia dentro e fuori dal Parlamento per impedire di tornare a una legge ingiusta e infame”. Così Matteo Salvini su Facebook. (Sor/ Dire) 16:42 12-07-20