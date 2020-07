Roma. Fassina: Raggi si scusi per insulti ai romani

(DIRE) Roma, 12 Lug. – “‘Gente de fogna’. I romani, in larga parte delle periferie, che a Giugno 2016 portarono in trionfo la ‘cittadina’ Raggi in Campidoglio, sono diventati gente di fogna. Virginia era una di loro. Ora loro sono il problema. Una sprezzante capriola politica per provare a difendere l’indifendibile. È davvero triste leggere sul blog di Beppe Grillo parole talmente offensive e di disprezzo morale per quel popolo che il M5S era nato per rappresentare contro la ‘casta’. Beppe Grillo è diventato il Marchese del Grillo nella sua considerazione del popolo. La Sindaca Raggi dovrebbe pubblicamente scusarsi con tutti i cittadini di Roma per quanto pubblicato oggi sul sito del leader del suo partito. Per uscire di scena vi sono strade meno squallide”. Lo dichiara Stefano Fassina consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno (Com/Sor/ Dire) 17:45 12-07-20