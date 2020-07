Sbarco migranti positivi al covid, Furgiuele (Lega): “Basta indifferenza”

Se qualcuno al governo pensa di trasformare la Calabria nel lazzaretto d’Europa, si sbaglia di grosso. Reagiremo con determinazione alla politica dell’indifferenza del presidente Conte e dei suoi ministri verso le migrazioni incontrollate. La nostra terra nei duri mesi del covid ha dimostrato buon senso e spirito civico. Ciò ha permesso di ridurre al minimo il rischio del contagio come dimostrano le evidenze dei bollettini quotidiani. Per tale motivo nutro la viva preoccupazione che la scellerata e irresponsabile politica del governo sul fronte degli sbarchi possa mettere a repentaglio gli sforzi che le nostre popolazioni hanno compiuto non senza l’impegno dell’esecutivo regionale guidato dalla Presidente Santelli. Accoglienza non può significare esporre a grandi rischi di ordine sanitario una regione.

On. Furgiuele