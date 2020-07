Come di consuetudine, il Comitato delle Regioni apre le porte per svolgere tirocini presso la propria sede di Bruxelles. Le domande per candidarsi alla sessione primaverile 2021 – in programma dal 16 febbraio al 15 Luglio del prossimo anno – potranno essere presentate entro mercoledì 30 Settembre. Il Comitato delle Regioni è l’Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell’UE ed è stato costituito nel 1992, a seguito del Trattato di Maastricht. I tirocini dureranno cinque mesi e saranno interamente retribuiti. Destinatari dell’opportunità sono i giovani laureati. Per candidarsi, oltre al titolo di studio – che potrà essere comunque conseguito entro il 30 Settembre, dunque entro la scadenza per presentare le domande – occorre essere cittadini di uno degli Stati dell’Unione Europea (o di uno Stato candidato all’entrata in Ue), conoscere in misura approfondita una delle lingue ufficiali dell’Ue e avere una conoscenza soddisfacente di una seconda tra le lingue di lavoro dell’Unione stessa (inglese o francese).

La presentazione delle domande potrà essere eseguita direttamente online, compilando la scheda secondo le istruzioni pubblicate.

Per conoscere le numerose opportunità offerte ai giovani dal Comitato delle Regioni, si può consultare la pagina dedicata.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Tirocini-a-Bruxelles-al-Comitato-delle-Regioni.aspx