Coronavirus. Meloni: No proroghe stato emergenza a scatola chiusa

“Basita da irresponsabilità Conte. Saremmo gli unici in Europa”

(DIRE) Genova, 13 Lug. – “Non siamo disponibili a prorogare per sei mesi, a scatola chiusa, il diritto di Conte di decidere della vita e della morte degli italiani, senza doversi confrontare col Parlamento. Non possiamo consentirlo”. Lo dice Giorgia Meloni stamattina a margine di una visita ai cantieri del nuovo ponte di Genova. “Nessun’altra nazione d’Europa ha prorogato lo stato di emergenza- prosegue- che cosa facciamo? Chiudiamo i confini? Tutto cio’ e’ anche drammatico agli occhi di un investitore che volesse venire in Italia. Non si puo’ lavorare cosi'”. Meloni si dice “basita dalla superficialita’ e dalla irresponsabilita’ che il premier e il governo stanno portando avanti, probabilmente perche’ sono convinti che, avendo avuto la possibilita’ di lavorare in estrema liberta’ grazie all’emergenza, conviene prorogare quella liberta’ per avere mani libere e non dover rispondere ai dettami della democrazia. Ma noi ovviamente su questo facciamo muro”. (Sid/ Dire) 12:45