Pavia, incidente stradale sulla provinciale Robbio-Nicorvo

Nella serata di Domenica, intorno alle ore 20:00, una squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Robbio è intervenuta sulla sp 6 in zona Nicorvo per un’auto finita fuori strada in un canale irriguo. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo e affidato al personale del 118. La viabilità è stata interrotta per circa un’ora durante le operazioni di soccorso . Sul posto presenti anche l’automedica da Vercelli e i Carabinieri di Zeme.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=66098