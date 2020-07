Piano rifiuti di Roma, la Corte dei Conti assolve Gianni Alemanno

Gianni Alemanno, ex Sindaco di Roma, è stato pienamente assolto dalle accuse sul Piano rifiuti della Capitale dalla Corte dei Conti della Regione Lazio. Insieme ad Alemanno l’allora assessore Marco Visconti e i due dirigenti. “Una sentenza – spiega Alemanno – su un equivoco contabile”. “Sono particolarmente felice di questa sentenza non solo per le conseguenze di giustizia contabile, ma soprattutto perché ci rende giustizia dal punto di vista politico e amministrativo.” “Durante la nostra amministrazione la raccolta differenziata venne quasi raddoppiata passò dal 19% al 30,2%, un balzo mai registrato né prima né dopo i nostri anni“, così il leader sovranista Gianni Alemanno sulla sua pagina Facebook Ufficiale.

