Ragusa, autocarro in fiamme sulla statale 514

Nella mattinata odierna, una decina di minuti prima delle 9, la squadra operativa della sede centrale, con un’autobotte per il rifornimento idrico di supporto, è intervenuta al km. 2 della S.S. 514 per l’incendio di un autocarro. Il mezzo che trasportava bevande era in transito sulla statale quando, probabilmente a causa di un guasto, ha preso fuoco all’improvviso. Le fiamme si sono propagate rapidamente a tutto il veicolo ma il conducente, fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo. I Vigili del Fuoco hanno prontamente estinto l’incendio e hanno messo in sicurezza l’area. Anche la viabilità è stata ripristinata in attesa della rimozione del veicolo. Sul posto personale della Polstrada.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=66110