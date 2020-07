Santelli: eventi per raccontare la vita della nostra Regione dai Moti di Reggio

La Calabria oggi compie il suoi primi 50 anni! Il 13 luglio 1970 infatti si riunì a Catanzaro il primo Consiglio regionale per approdare poi in riva allo Stretto, a Reggio Calabria.

Per celebrare l’avvio del regionalismo, in Conferenza Stato-Regioni si è stabilito di realizzare degli eventi specifici, rappresentativi di ogni territorio.

Anche la Calabria vedrà la realizzazione di incontri per contribuire a raccontare la vita della nostra regione. Una ricorrenza non solo per ricordare quando siamo partiti ma utile a farci capire dove siamo arrivati, oggi, nel processo di unitarietà di una regione che mosse il suo avvio in maniera tumultuosa, con la frattura del moti di Reggio, scoppiati il 14 luglio, all’indomani della costituzione della Regione.

Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

