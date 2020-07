Autostrade. Bernini (FI): Unica emergenza è immigrazione

(DIRE) Roma, 14 Lug. – “In termini di emergenza, Conte pensi a contenere i nuovi contagi che giungono sul fronte immigrazione piuttosto che chiedere una proroga dei pieni poteri. Oggi il pericolo di nuovi focolai di covid viene dall’esterno, piu’ che dall’interno. E’ su questo che il governo deve esercitare un’azione di controllo immediata”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, a Unomattina. “Estendere in maniera generalizzata lo stato di emergenza ci espone solo a un doppio rischio: soffoca quei piccolissimi segnali di ripresa che stanno iniziando a percepire alcune imprese, e offre all’esterno un’immagine dell’Italia come un Paese non sicuro. Per blindare il suo governo, Conte condanna l’Italia alla paralisi, perche’ prevarrebbe la paura di un nuovo lockdown, e fa fuggire i turisti stranieri che ci vedrebbero come un popolo di untori”, ha concluso Bernini. (Rai/ Dire) 11:35