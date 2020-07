Coronavirus. 114 Nuovi contagi, i morti salgono a 17

(DIRE) Roma, 14 Lug. – Prosegue la discesa dei nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono 114 i nuovi contagiati, ieri erano 169 (-55). Aumentano i morti, 17 nelle ultime 24 ore rispetto ai 13 di ieri. Il totale dei deceduti e’ di 34.984 persone. Cosi’ i dati diramati dal Ministero della Salute. I pazienti attualmente positivi al coronavirus sono 12.919, 238 in meno rispetto a ieri. Il numero totale dei casi sale a 243.344. Restano in terapia intensiva 60 pazienti (27 in Lombardia, -5 rispetto a ieri), mentre sono 777 i pazienti ricoverati con sintomi (+9). Sono 12.082 i pazienti in isolamento domiciliare (-242). (Rai/ Dire) 17:53