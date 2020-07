“I moti di Reggio. La storia a fumetti”, domani alle ore 18:00 la presentazione del progetto presso il Museo del Bergamotto

In occasione del cinquantesimo anniversario dalla Rivolta di Reggio Calabria, raccontare attraverso un fumetto quei momenti, nasce dalla necessità di restituire, ai giovani e ai meno giovani, un pezzo di storia “dimenticata”, affinché questa non si dissolva nel nulla, o peggio subisca camaleontiche interpretazioni, che allontanano sempre di più dalla realtà dei fatti. Questo è l’obiettivo del progetto editoriale “1970. I moti di Reggio Calabria. La storia a fumetti”, ideato dagli autori, Antonella Postorino (sceneggiatura) e Marco Barone (illustrazioni), in collaborazione con l’editore reggino Roberto Laruffa. Il progetto sarà illustrato in anteprima, attraverso una conferenza stampa, Mercoledì 15 luglio alle ore 18:00 presso la sala conferenze del Museo del Bergamotto in via dei Filippini n. 50 a Reggio Calabria. L’evento offrirà l’occasione per un confronto libero e aperto alle testimonianze di chi, in quei giorni, si è battuto per difendere il diritto di confermare Reggio capoluogo della Regione Calabria.