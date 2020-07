Mar Cinese. USA illegali le “pressioni” della Cina

Ancora tensione tra USA e Cina, questa volta argomento della discussione l’egemonia che il gigante asiatico vorrebbe esercitare sul Mar Cinese Meridionale, zona in cui si affacciano anche altri paesi del continente. Gli Stati Uniti tramite il loro Segretario di Stato, Mike Pompeo, fanno invece capire che l’Amministrazione Trump, farà di tutto per mantenere libro ed aperto quel quadrante di mare. “Per essere chiari, le affermazioni di Pechino sulle risorse offshore in gran parte del Mar cinese meridionale sono completamente illegali,così come la sua campagna di bullismo per controllarle” questa la dichiarazione ufficiale che di fatto inasprisce le posizioni di Washington sulle velleità espansioniste cinesi.

