Migranti. Salvini: Record di sbarchi e poliziotti allo stremo

(DIRE) Roma, 14 Lug. – “Poliziotti allo stremo, anche con 32 ore consecutive di servizio, e decine di agenti in isolamento: e’ il risultato dell’emergenza sbarchi in Italia. Eppure il governo pensa di cancellare i Decreti Sicurezza, anziche’ applicarli per difendere i confini. 9.372 sbarchi nel 2020, contro i 3.186 registrati nello stesso periodo di un anno fa. Questo governo mette in pericolo l’Italia e perfino le Forze dell’Ordine”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo la denuncia di alcuni sindacati. (Com/Rai/ Dire) 17:24