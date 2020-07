Oggi 50° anniversario della rivolta di Reggio: omaggio floreale al monumento ai moti e alla stele del sen. Franco

Il coordinamento per il 50° anniversario della rivolta di Reggio Calabria, cui aderiscono: alleanza calabrese, associazione sbarre per sempre, casapound, centro studi tradizione partecipazione, fiamma tricolore, forza italia, forza nuova, fratelli d’italia, fronte nazionale, lega, nfp, reggio futura, stanza 101, udc, in occasione del 50° anniversario delle rivolta di reggio calabria, comunica che oggi pomeriggio alle ore 18,30 al monumento ai moti e alle 19 alla stele dedicata al sen. ciccio franco, saranno deposti omaggi floreali e saranno ricordate le vittime.