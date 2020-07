Catanzaro, incendio stabilimento di rifiuti solidi urbani

Alle 5.30 circa del 15 Luglio un vasto incendio di rifiuti solidi urbani è divampato all’interno di un capannone dell’impianto T.M.B. (trattamento meccanico biologico) nella zona industriale ExSir S. Pietro Lametino. Sul posto le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Catanzaro, del distaccamento di Lamezia Terme e della sede centrale con supporto di autobotti per rifornimento idrico. Con pale meccaniche e ruspe sono stati smassati all’esterno del capannone i rifiuti incendiati per effettuare lo spegnimento delle fiamme e circoscriverle così da evitarne le propagazione al capannone adiacente adibito al trattamento di rifiuti e oli combustibili esausti. Non sono stati registrati danni alla struttura e a persone.

