Presentato in Cittadella l’evento itinerante “Week End nelle vigne”

È stato presentato nella Cittadella regionale a Catanzaro l’evento itinerante”Week End nelle Vigne”. All’incontro con la stampa sono intervenuti l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo, l’assessore al turismo Fausto Orsomarso e Pierluigi Aceti, presidente di “Turismo Vino Calabria” che ha promosso l’iniziativa.

Riscoperta dei territori, valorizzazione delle produzioni agricole e dell’enoturismo, costituiscono i pilastri di questa manifestazione che coinvolgerà dal Pollino allo Stretto le realtà più significative del mondo del vino calabrese.

“È un fatto importante – ha sottolineato l’assessore Orsomarso – che questa iniziativa sia condivisa dagli assessorati all’Agricoltura e al Turismo. Una sinergia che vogliamo trasformare in un campo d’azione comune perché crediamo che questi due comparti rappresentino il vero volano dello sviluppo calabrese e possano incidere a svecchiare anche una certa cultura del lavoro. Abbiamo una serie di progetti per rilanciare il turismo enogastromico e contiamo già a settembre di presentare un bando, magari insieme anche all’assessorato ai Trasporti”.

L’assessore Gallo ha espresso grande soddisfazione per questa rassegna che riguarda non solo la produzione vitivinicola calabrese ma anche un tipo di turismo ambientale ed esperienziale. “Ancora tanto poco – ha detto Gallo – si conosce questa nostra realtà che invece non ha nulla da invidiare ad altre regioni. Provate a visitare le nostre cantine e scoprirete dei veri tesori. Il compito che ci siamo posti come Regione è quello di stimolare il binomio agricoltura-turismo, che rappresenta una grande possibilità di sviluppo. Su questo tema, così come nel volere valorizzare i prodotti e le nostre eccellenze, il presidente Santelli è il più grande alleato. Lo sforzo che stiamo mettendo in campo in questo momento, con una serie di misure, è proprio quello di sviluppare il mercato interno, stimolando i calabresi a conoscere meglio le varie realtà della nostra regione, e prendere consapevolezza delle proprie potenzialità”.

“È significativo – ha anche sottolineato Pierluigi Aceti, presidente di Mtv Calabria – che questa iniziativa sia stata sposata, per la prima volta, dagli assessori regionali al Turismo e all’Agricoltura. Chiediamo alla politica di professionalizzare e regolarizzare l’enoturismo in Calabria per rendere le nostre iniziative sempre più fruibili. “Week End nelle Vigne” coinvolgerà venti cantine, dall’Area Grecanica fino al Pollino e andrà avanti da metà luglio fino ad ottobre”.

Per tutte le informazioni e per conoscere le cantine aderenti all’iniziativa si può consultare il sito www.mtvcalabria.it.

Fonte https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?18479