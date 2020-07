Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza alla Regione Sicilia e alla città di Palermo per il violento nubifragio che l’ha colpita.

Sono sicura che la tenacia, caratteristica tipica della sicilianità, sarà utile in queste ore, per non arrendersi e riuscire a rialzarsi anche in questo terribile momento.

Forza Sicilia! Forza Palermo!

Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

Fonte https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?18492