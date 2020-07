Cosenza, Mirella Pugliese nuovo segretario provinciale del Meda

Mirella Pugliese, personaggio conosciuto nel mondo della comunicazione radiofonica e televisiva., non ha esitato un attimo ad accettare il prestigioso incarico di segretario provinciale del Meda per la provincia di Cosenza su proposta dal segretario regionale Giuseppe Emilio Bruzzese. Tale nomina nasce dal riconoscimento dell’indiscussa professionalità e l’impegno costante da parte di Mirella Pugliese nei confronti dei diversamente abili.

Autrice, talent scout, Mirella è nota anche come organizzatrice di eventi e si è sempre occupata nel sociale senza riserve. Questo incarico le permetterà di attuare progetti per i diversamente abili, per i quali nutre una grande sensibilità e non solo.

Mirella Pugliese ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico: “Un sentito ringraziamento lo verrei fare al segretario regionale Arch. Giuseppe Emilio Bruzzese per la stima e fiducia espressa nei miei confronti. Sono molto onorata di aver ricevuto questo mandato, non lo ritengo impegnativo, ma una grande opportunità. Ho sempre ritenuto la Calabria una terra piena di risorse, nonostante sono nata e cresciuta al nord. Vedere realizzare ciò che è sempre stato un limite per queste persone, per me è una gratificazione oltre l’immaginazione”.

Felicissimo anche il segretario Regionale Giuseppe Emilio Bruzzese: “Un particolare ringraziamento a Mirella Pugliese, per aver accettato con entusiasmo questo incarico nonostante i suoi numerosi impegni, per la sua grande disponibilità e presenza sul territorio. A lei auguro un buon lavoro che svolgerà sicuramente in modo egregio attenendosi a quanto previsto dallo statuto nello svolgimento del mandato conferitole. La segreteria regionale rimarrà come sempre a sua disposizione per qualsiasi adempimento in merito”.