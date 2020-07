(DIRE) Roma, 16 Luglio – “‘Non è questo il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. L’Italia deve correre’. Così il premier Conte annuncia finalmente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL semplificazioni DIECI GIORNI dopo l’approvazione salvo intese in CDM. Ma ci prende in giro o dice sul serio?”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. (Sor/ Dire) 18:52 16-07-20