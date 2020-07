Omofobia. Meloni: sinistra silenzia opinioni divergenti

(DIRE) Roma, 16 Lug. – “C’e’ un enorme problema di libertà di opinioni e si sta cercando di peggiorarlo. I reati di opinione che stanno continuando a tentare di imporre sono i tentativi di silenziare chi è divergente. E’ un vecchio metodo della sinistra”. Così Giorgia Meloni, in piazza a Montecitorio con alcune associazioni della famiglia in protesta contro il ddl Omofobia. “Le convinzioni sono si sanzionano. Cosi’ e’ una norma sbagliata che non aiuta gli episodi di discriminazione, che invece sono da combattere, e in compenso stabilisce un’altra serie di reati di opinione. I fatti di violenza e odio di genere esistono ma non c’e’ alcuna escalation. Non odio gli omosessuali ma la società deve stabilire delle regole”, conclude. (Sor/Dire) 18:19 16-07-20