Scoperta e sequestrata una piantagione di marjiuana a Prà (Ge). Denunciata una donna

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Genova ha denunciato una 53enne palermitana per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio e ricettazione. Nei giorni scorsi i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di Sestri Ponente avevano appreso di un’attività di spaccio piuttosto fiorente messa in atto da soggetti che garantivano la qualità delle cessioni, in quanto la produzione era “casalinga”: praticamente una “filiera certificata” dello spaccio. Questa mattina, da osservazioni eseguite in un luogo sopraelevato, si è constatato che su un terrazzone al primo piano di uno stabile vi erano dei grossi vasi al cui interno erano allocate piante dalle caratteristiche connotazioni.

Si è deciso così di procedere ad una perquisizione domiciliare a seguito della quale gli operatori hanno trovato in casa della 53enne 6 piante di marjuana di varietà “cannabis sinsemilla”, particolarmente ricca di principio attivo. Gli agenti hanno trovato anche 41 sacchi di materiale edile e 4 pacchi di piastrelle che la donna, dopo un’iniziale reticenza, ha dichiarato di aver rubato, insieme ad altre persone delle quali non ha voluto fornire l’identità, ad una ditta che sta eseguendo lavori di ripristino edilizio nel quartiere per conto dell’A.R.T.E. Il tutto è stato restituito al responsabile della ditta, che non si era accorto ancora del furto subito.

