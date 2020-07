Stragi. Mattarella Il 30 a Bologna per 40° Ustica e 2 Agosto 1980

(DIRE) Bologna, 16 Lug. – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Bologna Giovedì 30 Luglio per incontrare le associazioni dei parenti e dei familiari delle vittime delle stragi di Ustica e del 2 Agosto 1980: di entrambi gli attentati ricorre il 40esimo anniversario. La presenza del Capo dello Stato è annunciata dall’amministrazione comunale. Mattarella parteciperà a una messa in suffragio delle vittime, officiata dall’arcivescovo Matteo Zuppi. Il presidente inoltre visiterà il Museo per la memoria di Ustica e si recherà alla lapide che, nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria, ricorda le vittime della strage del 2 agosto. Il Sindaco Virginio Merola ringrazia Mattarella “a nome di tutta la città: la sua presenza a Bologna, nel 40esimo anniversario di due delle stragi più terribili che hanno segnato il Paese, è significativa e importante per la comunità che ho il privilegio di rappresentare”. Il 27 Giugno e il 2 Agosto del 1980 “sono due momenti che la nostra comunità non dimentica”, aggiunge il primo cittadino: “L’incontro con il presidente della Repubblica sara’ un abbraccio forte che lenisce queste profonde ferite, prima di tutto nei confronti dei familiari e dei parenti delle vittime e in generale di tutta la nostra comunità che sente ancora vivo quel dolore e continua con impegno incessante a mantenere alto il valore della memoria”.