Tunisia. Dimissioni del premier Fakhfakh

La Tunisia attraversa un momento delicato, il suo premier, Elyes Fakhfakh, ha deciso di rassegnare le dimissioni. Una scelta contigua alla mozione di sfiducia presentatagli contro da ben 105 deputati, diversi anche all’interno della sua coalizione, a causa della presenza, ancora da accertare, di un ipotetico conflitto d’interesse. Questa scelta potrebbe anche rivelarsi una “mossa” politica, in quanto sarà così il Presidente Saied ad indicare il “successore” di Fakhfakh, differentemente se fosse caduto il Governo come si prospettava dopo l’imminente voto di fiducia in Parlamento, l’indicazione sul nuovo premier della Tunisia sarebbe toccato al partito islamico, in quanto più numeroso.

