Verona. Sequestrati 5 kg di eroina

Gli agenti della Stradale hanno scovato la droga nell’auto di un trentottenne milanese fermato nel comune di Oppeano. La Polizia Stradale di Verona ha sequestrato 5 chilogrammi di eroina e arrestato L.D.B., un milanese di 38 anni. Il giovane è stato fermato nei giorni scorsi mentre percorreva la strada regionale 434, all’altezza dello svincolo per Vallese, nel comune di Oppeano, a bordo della sua Mini Countryman. Visto che l’uomo risultava essere stato denunciato per lesioni, maltrattamenti in famiglia e stupefacenti, gli agenti della Polizia Stradale hanno ritenuto opportuno estendere il controllo al veicolo e non hanno faticato a rintracciare nel bagagliaio un involucro completamente ricoperto di scotch. Il carico di droga era, infatti, stato posizionato tra la parte posteriore dei sedili ed il fondo del bagagliaio. I poliziotti non hanno avuto il tempo di chiedere spiegazioni che il giovane è esploso in un pianto disperato, confermando i sospetti, poi riscontrati dalle analisi della Polizia Scientifica, sul contenuto del pacco: 5 chili di eroina.

L’uomo è stato, così, condotto presso la casa circondariale di Montorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria veronese. Dopo l’udienza di convalida in carcere, il G.I.P. ha disposto gli arresti domiciliari, che il trentottenne sconterà a Milano. “Più della soddisfazione del risultato operativo, vi è la preoccupazione relativa alla ripresa del consumo di eroina. La tragica morte dei due giovanissimi ragazzi di Terni, ed il fatto che simili quantitativi di eroina circolino sulle nostre strade, ci impone una riflessione che credo vada condivisa con tutta la società civile”: questo il commento del Comandante della Polizia Stradale di Verona, Girolamo Lacquaniti, all’esito della brillante operazione di Polizia. fonte – https://questure.poliziadistato.it/Verona/articolo/23395f103041c1ede403572186