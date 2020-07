Ancona, il maltempo provoca numerosi disagi

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche ha provocato forti disagi specie nella città di Ancona e sulla costa. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco, all’opera fin dalle prime ore di stamani soprattutto per rimuovere rami e alberi pericolanti e per allagamenti di locali interrati. Alle 9:30 risultavano ancora da evadere 25 richieste. In particolare, in via Corridoni ad Ancona, un albero è caduto e ha schiacciato diverse auto parcheggiate, travolgendo anche un palo dell’illuminazione pubblica. La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta sta lavorando per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area.

